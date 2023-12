Cop28 | Ue accoglie con favore il testo | ' è l' inizio della fine dei combustibili fossili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bruxelles, 13 dic. (Adnkronos) - “Accolgo conla conclusione positivaConferenza delle Nazioni Unite sul climae il primo bilancio globale dell'accordo di Parigi. È una buona notizia per il mondo intero che ora disponiamo di un accordo multilaterale per accelerare la riduzione delle emissioni verso lo zero netto entro il 2050, con azioni urgenti in questo decennio critico. Ciò include un accordo di tutte le parti per abbandonare i. Abbiamo concordato di ridurre le emissioni globali del 43% entro il 2030, in linea con la migliore scienza disponibile, per mantenere la temperatura di 1,5 gradi Celsius a portata di mano. Ciò ci manterrà in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e accelererà la transizione verso un'economia più pulita e più sana". Lo ha ...