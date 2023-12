Cop28 | trovato l’accordo | impegno ad abbandonare combustibili fossili entro 2050

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La nuova bozza non contiene più la dicitura “phase-out”, che indicava l’eliminazione graduale deie che più di 100 Paesi avevano invocato”, ma chiede di “transitare fuori dai

Cop28, trovato l'accordo: no "uscire da fonti fossili" ma "transitare"

... ma chiede di "transitare fuori dai combustibili fossili Una nuova bozza di accordo presentata poco dopo l'alba di stamattina alladi Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, non contiene più la ...

Cop28, nuova bozza: no uscire da fossili ma transitare Il Sole 24 ORE

Cop28, approvato il Global stocktake: "transizione" dalle fossili Valori.it

"Abbandonare combustibili fossili". Cop28, c'è l'accordo: cosa è stato deciso

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con parole di delusione espresse da più parti in vista della conclusione dei lavori, è stato trovato un nuovo accordo nell'ambito della Cop28 ospitata a Dubai. Il ...

Il prezzo del gas resta sotto i 35 euro, ai minimi da fine 2021

Poco mosso dall'accordo trovato da Cop28 sulla transizione per abbandonare i combustibili fossili, il contratto Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, segna in avvio di giornata una leggera ...