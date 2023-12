“Cop28 storico accordo” Perché è una grossa bufala

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ogni anno, alla fine della Cop di quell’anno – e quest’anno siamo alla 28ma edizione – il lancio delle agenzie di stampa – di tutte, se si esclude qualche imperdonabile pecora nera – è il seguente: «sul clima raggiunto a X». Dove X=Dubai quest’anno, ma negli anni precedenti era Parigi, Bali, Glasgow, etc. etc. Curiosamente, le firme di questi accordi sono state tutte raggiunte, sempre, immancabilmente, nottetempo e, va da sé, all’ultimo momento. Comunque sia, il successo è sempre stato «senza precedenti». C’è da chiedersimai continuino a riunirsi, visto che l’esito è favorevole. Cos’altro mai avranno avuto da negoziare, se hanno raggiunto gli accordi prefissatisi. Recentemente mi son trovato a prender parte ad una mediazione per una bega legale: la riunione di mediazione s’è conclusa con ...