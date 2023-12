Cop28 | il realismo dell’Onu | “Uscita dai fossili? Speriamo non sia troppo tardi” L’Italia esulta per il nucleare? Gli esperti | “Il testo dice altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “A coloro che si sono opposti a un chiaro riferimento al phase out dai combustibilidurante la Conferenza sul clima, voglio dire una cosa. Che vi piaccia o no, l’eliminazione dei combustibiliè inevitabile.che non arrivi”. Mentre delegati, premier e ministri da tutto il mondo esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto a Dubai sul Global Socktake, ildi bilancio degli impegni che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra e parla per la prima volta di una “transizione dai combustibili”, il segretario generale, Antonio Guterres pensa a ciò che non è stato raggiunto. E mette il carico: “L’era dei combustibilideve finire e deve ...