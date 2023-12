Cop28 | i perché del compromesso La versione di Lanza Feem

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fumata bianca alladi Dubai: mercoledì le quasi 200 nazioni che prendevano parte alla Conferenza Onu sul clima hanno votato le conclusioni all’unanimità. Le aspettative erano basse, vista la vigorosa opposizione dei Paesi produttori di petrolio, ma alla fine dei giochi il testo finale contiene un riferimento esplicito alla volontà di operare una “transizione dai combustibili fossili, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 in linea con la scienza”. È un chiaro salto in avanti rispetto alla Cop26 di Glasgow, quando si parlava solo di riduzione del carbone. Ma non è la chiamata all’eliminazione delle fonti fossili in cui speravano Ue, Usa e parecchi Stati particolarmente esposti agli effetti del riscaldamento globale: il testo è cosparso di condizionali e manca di ...