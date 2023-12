Cop28 | d’ora in poi chi difende i fossili è fuori dalla storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fino a pochissime ore fa il destino dellaera più che mai confuso. Tutte le opzioni erano possibili, anche le peggiori, quella di una vaga riduzione dei combustibili, senza alcuna eliminazione e in un lasso di tempo enorme. E invece alla fine il presidente più contestato delle Cop, l’emiro Al-Jaber, ha portato a casa un risultato importantissimo, per molti aspetti storico: l’uscita (denominata non “phase out” ma “transition away”) dai combustibilied emissioni zero al 2050, secondo quando dettoscienza. Perché questa decisione è importantissima? Si tratta di uno spartiacque simbolico e insieme sostanziale. Per la prima volta, infatti, viene sancita da una Cop la sconfitta dei. Si riconosce cioè che il mondo deve farne a meno. È come se si fosse voltata pagina. Quelle ...