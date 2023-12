(Di mercoledì 13 dicembre 2023) DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Unadai combustibili. E' quanto ha annunciato a sopresa, in apertura della sessione plenaria dellal'emiro Al Jaber. Si tratta di un accordo storico che prevede un'accelerazione al fine del raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050. “E' la prima volta che i combustibilientrano nell'accordo finale” ha detto il presidente degli Emirati. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

"Volevamo ucciderci... Poi l'ho vegliata per 36 ore"

...calati con corde e imbragatura dal ponte di Rialto esponendo uno striscione con la scritta ": ...condanna da parte del presidente del Veneto Luca Zaia: "Non sono queste le forse per ...

Dubai: COP28, nonostante i veti decisa la fine dei combustibili fossili - Treccani Treccani

Cop28, decisa transizione energetica fuori dai comustibili fossili Agenzia di stampa Italpress Italpress

Cop28, decisa transizione energetica fuori dai comustibili fossili

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Una transizione energetica fuori dai combustibili fossili. E’ quanto ha annunciato a sopresa, in ...

La Cop28 approva il Global stocktake. Transizione dai combustibili fossili entro il 2050

"Decennio cruciale al fine di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050". I 198 delegati si accordano su un testo che parla di "transizione" e non di "eliminazione", se non per il carbone. Per l ...