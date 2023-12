Cop28 | c’è l’accordo per una transizione possibile sui combustili fossili Pichetto | compromesso accettabile

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo un duro lavoro di tutti i partecipanti al mega summit di Dubai, a quadra trovata e firma ratificata, tutti parlano di accordo storico: laha approvato all’unanimità il testo che chiede una “” dai combustibili. La bozza preparata dagli Emirati Arabi Uniti è stata adottata senza obiezioni. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, concretizzate in parole di delusione espresse da più parti in vista della conclusione dei lavori, i rappresentanti delle delegazioni presenti hanno convenuto su una nuova intesa nell’ambito dellala cui vera notizia è il riferimento, per la prima volta in assoluto, ai combustibili. Che bisognerà abbandonare con una(«transition away» recita letteralmente il testo) già in questo decennio “cruciale” per ...