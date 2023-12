(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Approvato dallail Global Stocktake. Un passo fondamentale verso la fine dell'era dei combustibili fossili, un patto con la terra e con le future generazioni. Un momento, ma l'Italia non era rappresentata ai massimi livelli daldell'Ambiente.". Così su twitter Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Governo diz que declaração fecha com chave de ouro a participação de Portugal

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, considerou que o acordo alcançado hoje na Cimeira do Clima "fecha com chave de ouro" a participação de Portugal na COP28 e dá uma perspetiva de esperança.

Cop28: Braga, ‘accordo storico ma ministro italiano non c’era, tutto torna’

