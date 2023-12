Cop28 | Al Jaber | “Accordo storico frutto della collaborazione di tutti”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI 198 delegati alla, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno approvato il ‘Global Stocktake’, il bilancio degli impegni e che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra. L’approvazione è avvenuta subito dopo l’aperturaplenaria ed è stata accolta con un applauso. “Abbiamo le basi per la trasformazione”. Lo ha detto il presidente, Sultan Al, aprendo la sessione plenaria dei delegati rilevando che è un obiettivo “die che coinvolge”. “Per la prima volta in assoluto” nella storia delle Cop “abbiamo scritto combustibili fossili nel testo”, ha aggiunto. “Siamo ciò che facciamo non quello ...

DUBAI (EMIRATI ARABI) - Una transizione energetica fuori dai combustibili fossili. E' quanto ha annunciato a sopresa, in apertura della sessione plenaria dellal'emiro Al. Si tratta di un accordo storico che prevede un'accelerazione al fine del raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050. "E' la prima volta che i combustibili fossili ...

