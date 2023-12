Convocati Rakow Atalanta | ecco chi ci sarà in Polonia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la suadovrà affrontare in trasferta ilIn vista della sfidail tecnico nerazzurro ha stilato la sua listaper domani. IDI GASPERINI Adopo Michel (25) Bonanomi Andrea (51) Bonfanti Giovanni (43) Carnesecchi Marco (29) Ceresoli Andrea (49) Cisse Moustapha (99) Colombo Matteo (47) De Ketelaere Charles (17) De Nipoti Tommaso (52) Del Lungo Tommaso (46) Hateboer Hans (33) Holm Emil (3) Manzoni Alberto (48) Mendicino Leonardo (44) Miranchuk Aleksey (59) Muriel Luis (9) Palestra Marco (45) Pašali? Mario (8) Rossi Francesco (31) Vismara Paolo (40) Zortea Nadir (21)

Europa League, Sturm - Atalanta: orario, formazioni e dove vederla in Tv e streaming

... in virtù dei successi ottenuti contro il modestoe a Lisbona contro lo Sporting , i ... Porte girevoli in infermeria: l'olandese Koopmeiners recupera in extremis e rientra tra i, nella ...

UEL 23/24 – Raków-Atalanta: i convocati Atalanta

Atalanta, i convocati di Gasperini per il Rakow Alfredo Pedullà

Per la Salernitana si spera nel recupero di almeno uno tra Tolói e Kolašinac

Per la gara di lunedì contro la Salernitana si cerca il recupero di almeno uno tra Rafael Tolói e Sead Kolašinac. Lo riporta L’Eco di Bergamo, sottolineando come questi giorni siano propedeutici anche ...

Gazzetta su Kvaratskhelia: "Si è mangiato un altro gol e forza troppo i dribbling"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel commento della gara del Maradona, scrive così di Kvaratskhelia ...