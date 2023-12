Consiglio Ue | la replica di Meloni ai senatori | «Non escludo un veto dell’Italia sul Patto di stabilità» E torna sul Superbonus | «Un regalo ai truffatori»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo il confronto con i deputati di ieri, la presidente delè al Senato per le classiche comunicazioni che anticipano ileuropeo. Il clima di Palazzo Madama è altrettanto incandescente, nella mattinata di oggi, 13 dicembre. E, dopo aver consegnato il discorso tenuto ieri alla Camera, è nella fase diche Giorgiariserva la maggior parte degli attacchi alle opposizioni. In particolare, le critiche sono rivolte al Movimento 5 stelle, tra diverse interruzioni e richiami all’ordine di Ignazio La Russa, che chiede ai questori di intervenire per placare alcuni grillini. «Sono molto fiera del lavoro fatto sul Pnrr, un lavoro che risolve alcune criticità che c’erano nei piani adottati dai precedenti governi», esordisce. E parte subito con la prima accusa al centrosinistra: «Si è tifato più ...