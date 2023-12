Confindustria | ecco la squadra segreta di Gozzi La mappa delle vicepresidenze | Lombardia | Piemonte e

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Clamorosa indiscrezione raccolta da Affaritaliani.it. Dopo le rivelazioni di ieri del rinnovato interesse di Antonioper la poltrona di presidente di, oggi il nostro giornale può rivelare quale potrebbe essere ladi vicepresidenti che vorrebbe l’attuale numero uno di Federacciai. A quanto ci risulta, dopo gli articoli di ieri la trattativa per portare il presidente di Duferco in Viale dell’Astronomia ha subito un’accelerata, mentre inizialmente l’idea era quella di rivelare ladopo l’Epifania, a meno di tre settimane dalla prima riunione dei saggi che avrebbero aperto ufficialmente la partita di. A dirigere l’operazioneci sarebbero il past president Antonio D’Amato e l’attuale numero uno della divisione di Brescia Giuseppe Pasini. ...

Premio Industria Felix: riconoscimenti per EcoAmbiente e Community Cooking Leader

... da sempre costituiscono la mission di EcoAmbiente - commenta Petrosino -perché siamo ... Industria Felix, con il sostegno di, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de ...

Anima Confindustria: ecco i 7 punti chiave per rilanciare l'industria meccanica nel 2024 Industria Italiana

Aeroporti, bordate su Forlì e Rimini: "Livello di accoglienza vergognoso"

L’esigenza di un rafforzamento e di un efficientamento delle infrastrutture della mobilità nella nostra sub regione non esce dal radar di Confindustria Romagna ma i tempi sono difficili e per immagina ...