(Di mercoledì 13 dicembre 2023), protettrice della, apri gli occhi aiche ancora vanno a messa in duomo e mettono l’obolo nel cestino. Grazie a te potranno avvedersi di finanziare così l’islamizzazione (gli sbarchi delle ong sovvenzionate dai vescovi) e di approvare così la profanazione (l’abominio dei concerti rock a pagamento nelle cattedrali: negli ultimi giorni Patti Smith a Modena e a Siena)., restituisci ai credenti laaffinché abbandonino i vescovi sacrileghi, affinché passino alla messa dei frati, talmente poveri da non poter finanziare chicchessia, o dei pochi sacerdoti di provata fede. Fiat lux,

Passo di Monte Croce chiuso, la preoccupazione delle imprese: 'Collegamento vitale'

... ma la nostra sollecitazione è sentita esi faccia più in fretta possibile per trovare ... Ma non mancano le polem…Lucia arriva in moto, oltre 500 persone in piazza a Remanzacco ...

Confidiamo in Santa Lucia per ridare ai cattolici una buona vista, e un buon senso Il Foglio

Leroy Merlin via da Castello, «500 famiglie senza futuro, confidiamo in un ripensamento» IlPiacenza

Confidiamo in Santa Lucia per ridare ai cattolici una buona vista, e un buon senso

Solo l'aiuto della Santa potrà a questo punto indirizzare sulla retta via i sempre più numerosi fedeli deviati nel malcostume da personaggi ecclesiastici poco adatti, da cattive abitudini e dall'affit ...

Slitta il Consiglio comunale dei giovani a Santa Marinella, la delusione di Ceccarelli e Pinzi

Slitta il Consiglio comunale dei giovani a Santa Marinella, la delusione di Ceccarelli e Pinzi Il rinvio del Consiglio Comunale di oggi ha suscitato l’amarezza e la delusione di Jacopo Ceccarelli e Ch ...