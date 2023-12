Concorsi PNRR Scuola | 281 Posti da Insegnante Disponibili in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'Aquila - "Ministero dell'Istruzione pubblica i bandi per il concorso, opportunità perdell'infanzia, primaria e secondaria" Il Ministero dell'Istruzione ha ufficialmente resoi bandi per il Concorsodelladell’infanzia, primaria e secondaria, aprendo le porte a 281 nuovidain. Complessivamente, su scala nazionale, sono previsti 30.210, di cui 20.575 per lasecondaria (3.044 dei quali per il sostegno) e 9.641 per ladell’infanzia e primaria (con 6.071di sostegno). Le domande di partecipazione saranno accettate attraverso il portale Istanze on Line dal 11 dicembre al 9 gennaio. Gli aspiranti ...