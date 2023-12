Con Meloni torna l’austerità? La premier in Aula | “Superbonus il più grande regalo della storia ai truffatori | il Reddito soldi buttati dalla finestra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Abbiamo smesso di buttare icon i bonus monopattini, i banchi a rotelle, ildi cittadinanza, ile io non la chiamo austerità, stiamo riparando ai danni fatti dai precedenti governi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nella replica inal Senato dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Gli italiani se ne sono accorti – ha aggiunto – e ci hanno mandato al governo proprio per questo”. Larispondeva alle accusesenatrice del M5s Maria Lucia Lorefice che ha dichiarato nel suo intervento che col governo di centrodestra èta l’austerity. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.