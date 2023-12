“Con lui…” Uomini e Donne | Ida Platano senza più maschere | sboccia qualcosa di importante

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel giorno in cui scoppia la bomba dell’addio di Roberta Di Padua aecco una nuova clamorosa notizia su Ida, la dama più chiacchierata degli ultimi anni sabato scorso ospite di Silvia Toffanin. A Verissimo dove ha raccontato il suo nuovo percorso e diviso, ancora una volta, il pubblico con le critiche che sono state molte di più degli applausi. “Non la posso vedere. Mi dispiace per i polli che ci credono a questa storia”. >“Mi hanno dato per morto”. Costantino Vitagliano aggiorna sulla salute: “Come sto davvero” “Lei non cerca AMORE ma solo soldi guadagna tantissimo facendo questa parte, e voi polli ci credete e la seguite su Instagram. Sappiate che è tutta una recita a”. E ancora: “Ha sotterrato la storia con Alessandro perché semplicemente non le è mai ...