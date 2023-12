Come sta Zeman? L’aggiornamento dal primario del reparto di cardiologia

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Zdenek, allenatore del Pescara, è stato colpito da un lieve attacco ischemico transitorio, alla vigilia della partita di Coppa Italia di Serie C contro il Catania. La situazione è in miglioramento dopo la paura iniziale,confermato da Stefano Guarracini,deldidella clinica Pierangeli. “ha accusato una lieve ischemia celebrale temporanea. La dottoressa Spada, medico sociale del Pescara, è stata bravissima a capirne i primi sintomi portandolo qui da noi in clinica. Attualmente è stabile, non presenta importanti deficit e adesso dobbiamo fare degli accertamenti per capire da dove sia arrivata questa ischemia celebrale e cosa dobbiamo fare”, le parole al Tg3 Abruzzo. “Lui vorrebbe essere in panchina ad Ancona, è sempre a mille e naturalmente ...