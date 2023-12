Come sta Beppe Grillo | la decisione sulle dimissioni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), noto comico e fondatore del Movimento 5Stelle, resterà ancora oggi ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Questa notizia arrivaredazioni dei giornaliuno scarno aggiornamento riguardo alle condizioni di salute dopo il malore che lo ha colpito domenica scorsa. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos Salute, “, dopo gli accertamenti, che hanno escluso problemi seri, è stato sottoposto a una terapia e questo non permette ancora il suo ritorno a casa”. Il comico si trova all’ospedale di Cecina da domenica 10 Dicembre 2023. Il fondatore del M5S, che è proprietario di una villa a Marina di Bibbona, si sarebbe recato al nosocomio per alcuni accertamenti a causa di un malore, accertamenti al seguito dei quali sarebbe stato trattenuto nell’hub sanitario toscano ...