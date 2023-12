Come sono gli auricolari di Huawei che sembrano orecchini

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)prova a dare una scossa al mercato di cuffie ewireless con i nuoviFreeClip, i primitrue wireless open ear del brand che offrono un’esperienza d’ascolto fuori dal comune. Fin dall’uscita delle AirPods di Apple, che hanno trainato il settore verso il mondo senza fili,stati tanti i trend che hanno provato a cambiare le carte in tavola: dalla forma a fagiolo ai modelli a conduzione ossea fino ad arrivare al formato open ear che è considerato ideale per chi non vuole avere l’orecchio coperto»e alle prese con un eccessivo isolamento. Ma nessuno aveva provato a realizzare un vero e proprio auricolare a clip, che ricorda molto la forma di un orecchino e che unisce stile e ascolto open-ear per chi cerca un'alternativa fashion e versatile da utilizzare in mille ...