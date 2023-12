Come scegliere la perfetta data di matrimonio usando la numerologia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nell’allestire unci sono diversi fattori da tenere in considerazione: ma prima di preoccuparsi di abito, palette di nozze ed inviti è fondamentalecon cura ladel fatidico ‘sì’. Gli sposi possono decidere di seguire diverse strade nell’identificare il giorno perfetto per i fiori d’arancio: si può ad esempio trattare di unaa cui sono particolarmente legati,quella dell’anniversario, oppure far coincidere le nozze con una romantica festivitàSan Valentino. Molti, tuttavia, sottovalutano l’importanza in termini di buon auspicio ed energie positive che alcune cifre possono regalare alle future unioni: perché allora non affidarsi allaper identificare lamigliore per il vostro ...