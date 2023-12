Come salvare lo sci dalla crisi climatica?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lo scorso febbraio lo sciatore austriaco Julian Schütter ha deciso che non valeva la pena aspettare oltre. La stagione 2022/2023 stava facendo registrare il record di gare annullate, la maggior parte per mancanza di neve: otto su quarantatre per gli uomini, cinque su quarantadue per le donne, considerando solo le discipline della Coppa del Mondo di discesa di sci. La lettera aperta che aveva scritto era già pronta e portava la firma di 442 atleti, tra cui anche snowboardisti, freestyler, fondisti e saltatori. Schütter l’ha quindi mandata alla Fédération Internationale de Ski (FIS), ente nato sulle nevi di Chamonix nel 1924,gesto simbolico per chiedere un cambiamento di rotta rispetto a una traiettoria che potrebbe portare gli sport invernali a scomparire. Open Letter to FIS è un documento che da una parte mette in guardia la federazione verso il suo già incerto ...