Come possiamo chiamarci nazione se abbiamo milioni di persone che vivono in povertà?

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) di Alessio Andreoli Sono un pensionato che ancora, nonostante il forte aumento del costo della vita, riesce a condurre una vita dignitosa. Quando vado a fare la spesa, purtroppo più frequentemente rispetto a qualche anno fa, vedo altreanziane e anche giovani che al momento di pagare alle casse cercano nel portafoglio le monetine e le contano una ad una per arrivare a saldare il conto. Le stesse, in particolare le coppie, poco prima le ho sentite discutere tra loro davanti agli scaffali sulla possibilità o meno di potersi permettere un prodotto piuttosto che un altro, o addirittura a volte li sento progettare di non acquistare più in quel supermercato e recarsi in un vicino discount anche se, dal loro discutere, si evince chiaramente che sono ben consapevoli che nel discount, dove avrebbero deciso di recarsi, non troveranno le marche e ...