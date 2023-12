Come eliminare account TikTok | da telefono o PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è diventata ormai l'applicazione più utilizzata per accedere a video divertenti e spassosi nel corso della giornata ma, esattamentequalsiasi app famosa, può arrivare quel momento in cui vogliamo staccarcene definitivamente, specie se ci si accorge di perdere troppo tempo a scorrere video che, potremmo dire, non hanno elevato valore culturale.avviene per molti social netowrk, ancheunpuò non essere immediatamente evidente a tutti e ci sono modalità diverse a seconda del tipo di. Se abbiamo utilizzato il nostro numero diper creare l'dovremo utilizzare un altro metodo d'accesso se vogliamo ricominciare sull'app, evitando l'uso dello stesso ...