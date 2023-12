Come accessoriare alla perfezione il vestito più caldo e cozy della stagione invernale e renderlo perfetto per ogni occasione ...

Leggi su amica

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO I top abiti di maglia dalle sfilate AI 23/24 Quando arriva l’inverno, non c’è niente di meglio da indossare che un abito di maglia. Questo grande classico del guardaroba ha infatti tutto ciò che si possa desiderare quando le temperature scendono vertiginosamente. Prima di tutto conquista per la morbidezza del materiale di cui è fatto. Cosìper le sue proprietà antifreddo. Dlana merino all’alpaca, dal cachemire al mohair. Le combinazioni sono infinite, esattamentela texture che si può ottenere. E che spesso determina lo stile delinsieme al suo design. Ma il knit dress piace moltissimo anche per la sua comodità. Ha tutti i vantaggi estetici di un abito e, allo stesso tempo, possiede ...