Combinata nordica | Coppa del Mondo femminile Ramsau 2023 Le ragazze visitano la ‘Fornace della prima fiamma’

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La seconda tappadel-24 diandrà in scena aam Dachstein (Austria) nelle giornate del 16 e 17 dicembre. Il programma è di due gare. Al sabato assisteremo al format canonico, domenica vedremo invece la‘Compact’ di sempre. Attenzione, perché a differenza del settore maschile, lepercorreranno sempre 5 km. La distanza sugli sci stretti non cambia nella Compact rispetto alla Gundersen. Un’altra discrepanza riguarda i format in sé. Non ci sarà mass start fra le donzelle. Va infine rimarcato comeam Dachstein sia località storica per il settore. Qui, nel 2020, si disputò lagara ...