Colpo di pistola alla testa in aperta campagna | gravissimo 53enne al Fazzi

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Dopo quelli avvenuti nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un tentato suicidio nel Salento. Undiindirizzato direttamente, poi la corsa disperata in Ospedale da parte dei medici del 118 nel tentativo di salvargli la vita. Il tutto è avvenuto questa mattina nelladi Novoli, esattamente in contrada Lombarde. In un fondo isolato e sperduto di questa, quindi, un, residente a Novoli, ha cercato di farla finita, sparandosi undiindiinalcon codice rosso Sul posto sono intervenuti i ...