Claudio Descalzi. "La transizione energetica non è una moda"

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'ad di Eni intervistato dal Sole 24 ore sottolinea l'importanza di fare presto e bene sul clima. "Non sono ammesse incertezze e tutti devono impegnarsi: a partire dai Paesi in cui si producono la quantità maggiore di emissioni, Stati Uniti e Cina, che pesano per quasi metà del totale"