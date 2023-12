Civil War | ecco l' esplosivo trailer del nuovo thriller A24 scritto e diretto da Alex Garland

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il primoufficiale dell'A24da, intitolato "War". Pochi minuti fa A24 ha pubblicato online il primoufficiale diWar l'prodotto da A24 (recentemente in sala con Dream Scenario e prossimamente con The Iron Claw)da(autore di Ex Machina e Annihilation). Il titolo rievoca la guerrae americana, ma non si tratta di un dramma storico:immagina una nuova guerrae sul ...