Ciotola | “Mazzocchi al Napoli? Lo vedo bene in azzurro”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gennaro, direttore sportivo ex talent scout del Cagliari, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Cheè stato contro il Braga? “E’ quelche vediamo da qualche settimana. Una squadra propositiva, anche se ieri haficiato di quella fortuna che non ha assistito gli uomini di Mazzarri nelle ultime gare. Una squadra che riesce a seguire i dettami del proprio tecnico” . Quali insidie può nascondere il Cagliari? “E’ una squadra che non molla mai. L’abbiamo visto anche contro il Sassuolo, i sardi hanno vinto all’ultimo minuto. Ranieri ha inculcato la mentalità di non mollare mai. Dunque, anche se si passasse in vantaggio, bisognerebbe tenere la tensione alta sino a quando l’arbitro non fischia. Inoltre, è una squadra di buona qualità. Penso ad Oristanio, ...