Cina | viaggi ferroviari di passeggeri piu’ che raddoppiati a gen-nov

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pechino, 13 dic – (Xinhua) – Il flusso disulle ferrovie cinesi e’ aumentato quest’anno, dimostrando la vitalita’ dello sviluppo economico del Paese, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Da gennaio a novembre, sono stati effettuati in totale 3,56 miliardi didisu ferrovie in tutto il Paese,del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha dichiarato la China Railway. Per soddisfare la crescente domanda di, il gruppo ha migliorato il proprio piano operativoo e aumentato la capacita’ di trasporto. Il numero medio giornaliero di treniha raggiunto i 9.638 in, con un aumento del 52% su base annua. La China ...