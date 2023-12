(Di mercoledì 13 dicembre 2023)e autosono statee alcuni servizi ferroviari sono stati sospesi in diverse città dellasettentrionale e centrale, a causa di una tempesta di neve che le ha colpite per la seconda volta questa settimana. Una nevicata costante ha cominciato a cadere nella tarda mattinata anche nella capitale cinese, Pechino, dove le autorità hanno chiuso lee alcuni punti panoramici. Diversi treni in partenza da Pechino e nella regione cinese nord-occidentale dello Xinjiang sono stati cancellati. Si prevede che nevichi con un accumulo compreso tra 5 e 15 centimetri.

Che cos'è l'AI Act in corso di approvazione in Europa

...usare l'IA per il riconoscimento delle emozioni delle persone sui luoghi di lavoro e nelle(...loro diritti - una strategia di controllo delle libertà individuali attuata in via crescente in

Cina, scuole e strade chiuse per le nevicate - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cina, scuole e strade chiuse per le nevicate Liberoquotidiano.it

Riscossione imposte sull’acqua, mobilitazione ad Avola, “affidamento illegittimo”

]]> Altro che feste di Natale, ad Avola il tema dominante sono le imposte legate al servizio idrico. Una società privata, incaricata dal Comune, ha provveduto a recapitare un numero cospicuo di cartel ...

Cina, scuole e strade chiuse per le nevicate

(LaPresse) - Scuole e autostrade sono state chiuse e alcuni servizi ferroviari sono stati sospesi in diverse città della Cina settentrionale ...