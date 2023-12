Cina | salmone coho cileno fresco entra per la prima volta nel Paese

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Chengdu, 13 dic – (Xinhua) – Un volo charter che trasportava 2,5 tonnellate die’ atterrato ieri al Chengdu Shuangliu International Airport, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, segnando il primo ingresso di questa tipologia dinel mercato cinese. A ottobre, il presidenteGabriel Boric si e’ recato insia per partecipare alla terza edizione del Belt and Road Forum for International Cooperation sia per una visita di Stato. Durante la visita, i due Paesi hanno concordato l’esportazione indi questoallo stato. “Circa un terzo di questo lotto disara’ consumato localmente a Chengdu, ...