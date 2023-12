Cina | Pechino | causa neve sospese lezioni in scuole primarie | secondarie | asili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dic – (Xinhua) – Lee glidioggi hanno sospeso le, poiche’ sono previste intense nevicate in arrivo. La Commissione municipale per l’istruzione diha deciso di adottare l’insegnamento da casa temporaneo a partire da oggi, dopo che l’autorita’ meteorologica della citta’ ha emesso un’allerta arancione per bufere dinella tarda serata di ieri. La capitale nazionale sta eseguendo rapidamente preparativi per l’insegnamento online, e la ripresa dellein presenza sara’ comunicata in seguito, secondo la commissione. (Xin) Agenzia Xinhua