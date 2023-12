Ci vorrebbe la dottoressa Bruni di Un posto al sole sui 118 italiani

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un sacerdote infartuato è stato salvato solo grazie all’intervento della, salita a bordo di un’ambulanza con solo paramedici. C’è un piccolo errore nella soap, dato che in italia non esiste questa figura. Operatori del servizio specializzato nella medicina d'emergenza-urgenza e che operano sulle ambulanze nel Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti d'America, Australia, ma non in Italia. Dove questo servizio nel 118 viene garantito dagli infermieri. Il problema però, che a Upas viene sollevato da Michele, è reale. Non tutte le ambulanze arrivano a fare soccorso con a bordo un medico, anzi solo il 15%, mentre nel 30% ci sono infermieri e nel 55% volontari e soccorritori non sanitari. E qualche volta è accaduto che un paziente perdesse anche la vita per questo. Ciò dipende dalla carenza dei medici, soprattutto quelli del 118 e pronto ...