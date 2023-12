(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMamma Iole ci accoglie con un sorriso e gli occhi pieni di gioia all’interno del reparto didell’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno. Vuole ringraziare tutto il personale che, dal momento dell’accoglienza all’intervento nel reparto di, ha permesso di salvare la vita del figlio di nove anni, giunto in ospedale con una grave forme di peritonite acuta. Tra pochi giorni mamma e figlio potranno tornare a casa e festeggiare il Natale, ma “prima voglio fare una passeggiata con i miei zii” dice il piccolo paziente facendo sorridere il primario Umberto Ferrentino che trae soddisfazione per l’impegno ed il lavoro svolto anche da questi risultati.Ma a strappare sorrisi, nel reparto di, ...

Approvata la nuova rete ospedaliera dell'Abruzzo fra le polemiche: ecco cosa prevede

... reinserireGenerale dei Trapianti a vocazione DU con codiceNefrologia in ... il potenziamento della struttura di Pediatria rendendola complessa in analogia alla Clinica...

Chirurgia pediatrica, piccoli miracoli per pazienti piccoli anteprima24.it

Clown in corsia alla cardio chirurgia pediatrica. Tra speranza e divertimento RaiNews

Nuovi medici in arrivo alla Gruccia: l’annuncio al vertice coi sindaci

Medici in arrivo all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Si sono infatti concluse le procedure del concorso per primario in ginecologia ostetricia – sede vacante da luglio scorso – che si svolgerà t ...

Cimitile, il bene si avvera con la vendita di beneficenza firmata AGOP

La vendita di beneficenza si terrà domenica 17 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e poi dalle ore 15:00 alle ore 22:00 presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Must have dell’AGOP è la ...