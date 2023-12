Chiellini | «Non avrei mai potuto sognare una carriera così»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole di Giorgio, ex difensore della Juventus e della Nazionale, sulla decisione di lasciare il calcio giocato Giorgio, ex difensore della Juve, ha parlato dagli studi di Sky Sport della sua decisione di ritirarsi. LE PAROLE – «Sto bene, sereno. Ho vissuto anni bellissimi, indimenticabili, ma sentivo che questo fosse il momento giusto, mi sono divertito fino alla fine, fino alla partita giocata tre giorni fa. Neanche nel sogno più bello il piccolo Giorgio potevadi giocare. La cosa che ho tenuto del Giorgio bambino è la passione, mi sono divertivo fino a tre giorni fa, quando ho giocato la mia ultima partita. E paradossalmente mi sono divertito molto di più alla fine che all’inizio, dai 31-32 anni in poi. Il momento più bello è quello con la maglia azzurra, l’Europeo vinto da ...