Chiellini | «Il bravo difensore è un pessimista | ho imparato tutti i trucchi della cattiveria in Serie C»

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’addio e il pre-addio di Giorgiohanno scatenato un fiorire di interviste all’ex capitanoNazionale. La rivista francese So Foot ne pubblica una lunghissima con dei passaggi che sono una sorta di manuale del mestiere: ilieri oggi e domani. Riassunta da un claim: “ildeve esseredice che all’inizio, al Livorno inC, quando rifiutava offerte molto pressanti che gli arrivavano anche dall’estero (l’Arsenal) non gli piaceva la sua esuberanza fisica, “né lo spreco di energie che derivava dai miei litigi o dalle mie varie proteste. Piano piano ho lavorato su me stesso per sbarazzarmi di tutta questa superfluità e ho notato molto presto che ne stavo beneficiando in termini calcistici. Tecnicamente stavo meglio, ...