Chiara Francini | “La donna dell’anno? Elena Cecchettin | esempio di dignità”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) «Fuggii da un amore troppo possessivo Il discorso a Sanremo è il mio manifesto» Corriere della Sera, di Maria Luisa Agnese e Greta Slaunich, pag. 27 La più cercata d’Italia: così ormai si presentache nella classifica annuale di Google Trends è la prima fra le attrici più indagate su Internet per il 2023. «Lì per lì mi ha fatto un po’ specie, come si dice in Toscana. Poi ci ho ragionato: se sono andati a cercare notizie su di me, vuol dire che erano incuriositi per i mei lavori, per il mio libro “Forte e” (ed. Rizzoli), per il film “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni che uscirà a gennaio». E per il Monologo di Sanremo. «Sapevo che sarei arrivata al pubblico più grande in Italia e mi sono detta: devo sfruttare questo incredibile palcoscenico per veicolare messaggi affini a quella che sono. Quel monologo ero e ...