“Chi l’ha visto?” anticipazioni 13 dicembre | documenti inediti su Liliana Resinovich

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Torna un nuovo appuntamento di Chi? in prima serata su Rai3 questa sera, 13. Federica Sciarelli continuerà le indagini sul caso che ha sconvolto l’Italia intera di Giulia Cecchettin. Ma sarà anche l’occasione di svelare importanti novità sulla scomparsa di, a due anni dall’apertura del caso. Ecco tutte le. Federica Sciarelli torna in diretta con una nuova puntata di Chi? questa sera, 13. La conduttrice da anni è al timone del programma di punta di Rai3 che indaga sui più misteriosi casi di scomparsa che hanno sconvolto l’Italia e non solo. Nel nuovo appuntamento la giornalista tornerà sulle tracce di uno dei casi irrisolti degli ultimi anni. Le ...