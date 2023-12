Chi ha rubato il carro funebre?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Voglio raccontarvi un episodio strano; nel 1980 viene ildelle pompe funebri con l'autista. Mi dà tutti i documenti per trasferire la salma dall'obitorio a Dusseldorf. Durante il viaggio si ferma a un autogrill per un caffè. Quando esce bara esono spariti. Lui si dà alla macchia per paura del licenziamento. Dopo qualche tempo (9 anni) ilviene ritrovato sulle sponde del lago d'Iseo. Non c'è la bara, e cosa più sconcertante c'è uno impiccato lì vicino. Forse il ladro? Non si è mai saputo. Poi dove è finita la bara? Anni dopo si scoprirà che la bara è stata rivenduta a un aviatore, che giustamente viene rinviato a giudizio per incauto acquisto.