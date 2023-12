Chi è Silvana Ghiazza | la professoressa di Bari che ha lasciato l’eredità agli studenti

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), nata nel 1948, era una ex docente di letteratura contemporanea dell’Università di, deceduta ad agosto 2022 a causa di un tumore al pancreas. Si sta parlando molto di lei, perché dopo aver scoperto della sua malattia, laha deciso di aprire una fondazione per lasciare in eredità ai suoimeno abbienti delle borse di studio per permettere loro di proseguire gli studi. Il marito di, Raffaele Russi, ha detto che non avevano figli e questa è una delle ragioni per cui laha voluto riservare il suo patrimonio, che comprende anche una palazzina,. Un gesto veramente meraviglioso che i suoiricorderanno per sempre. La docente infatti, poco ...