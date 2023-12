Chi è Comotto | centrocampista 2008 del Milan Primavera

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Chi è Christian? Classeè un giovanerossonero che nella sfida di Youth League tra Newcastle eha fatto il suo esordio nella formazione. Insieme a Camarda è considerato uno dei talenti più cristallini delle giovanili del Diavolo,tecnico e fantasioso, dotato di un ottimo fiuto per il gol. Non a caso in questa stagione con la maglia delU17 ha già segnato 8 gol in appena 11 presenze. In casail calcio è questione di famiglia. Christian è infatti figlio del calciatore Gianluca, ex Torino e Fiorentina tra le altre, e della manager sportiva Marianna Mecacci. Il classecresce quindi con la passione per il pallone, ...