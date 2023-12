Champions | vittoria e qualificazione per il Calcio Napoli

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un autogol all’8? ed un gol di Osimhen al 33? regalano gli ottavi al. Per labastava non perdere con due gol di scarto ma per ilera importante ritrovare laper il morale e l’autostima. Non è stata una bella partita: ilnon accelera mai il