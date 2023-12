Champions League | tutto sul sorteggio | date | orari e regolamento

Incredibile scena dell'arbitro durante Inter - Real Sociedad: cosa si è scritto sulla mano

... valido per l'ultima giornata del girone di. Il fischietto, infatti, ha scritto sulla sua mano i nomi dei giocatori ammoniti, un po' come si faceva a scuola durante i compiti in ...

FINALE Inter-Real Sociedad 0-0: gli spagnoli vincono il girone, nerazzurri secondi La Gazzetta dello Sport

Champions League, Inter-Real Sociedad 0-0: i nerazzurri si qualificano agli ottavi da secondi e ora rischiano… Il Fatto Quotidiano

Basket, Trento in campo in Eurocup: il programma di giornata

Non ci sarà l’Eurolega, che riprenderà domani, giovedì 14 dicembre, ma ci saranno sia Eurocup che Champions League, con due italiane in campo, una per competizione. In Eurocup toccherà a Trento ...

Newcastle-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita Newcastle-Milan, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Howe e Pioli ...