Champions League – Newcastle-Milan 1-1 | Super salvataggio di Maignan! | LIVE News

Milan, sorteggio spareggi Europa League: tutte le possibili avversarie

Impresa a metà del Milan nell'ultima giornata di, che si deve accontentare del terzo posto nel gruppo F. I rossoneri hanno battuto il Newcastle , ma il Psg ha pareggiato contro il Borussia Dortmund e si è preso il secondo posto ...

Newcastle-Milan di Champions League in diretta risultato 1-2: gol di Chukwueze Corriere della Sera

Newcastle-Milan 1-0 LIVE: la sblocca Joelinton Sky Sport

Champions League, troppo Atletico per la Lazio: biancocelesti secondi

Serviva un'impresa contro una squadra che non perdeva in casa addirittura da gennaio. Purtroppo, però, non è arrivata e l'Atletico Madrid batte per 2-0 i biancocelesti. La squadra di Sarri gioca una ...

Celtic – Feyenoord 2-1 highlights e gol: – VIDEO

Celtic - Feyenoord: ecco gli highlights e i gol della sfida valevole per l'ultima giornata del gruppo E di Champions League ...