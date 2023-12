Champions League – Newcastle-Milan 1-0 | inizia il secondo tempo | LIVE News

Borussia - Psg, Sule incredibile: salvataggio dell'anno su Mbappè (VIDEO)

Gol, anzi no. E Kylian Mbappè è sembrato il primo a non crederci dopo essere andato a centimetri dalla rete dell'1 - 0 in Borussia - Paris Saint Germain. Al 17 l'attaccante francese è partito in ...

Newcastle-Milan di Champions League in diretta risultato 0-0: occasione per Leao Corriere della Sera

Newcastle-Milan 1-0 LIVE: la sblocca Joelinton Sky Sport

DIRETTA - Atletico Madrid - Lazio 2-0: Samuel Lino fa quello che vuole in area

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid - Lazio, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Gol Griezmann, Atletico subito in vantaggio con la Lazio: Marusic troppo molle

Si sblocca subito la gara al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Lazio, match valido epr l’ultima giornata di Champions League. Ad aprire le marcature ci pensa dopo pochi minuti Griezmann il ...