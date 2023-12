Champions League | Inter-Real Sociedad 0-0 | i nerazzurri si qualificano agli ottavi da secondi e ora rischiano un’avversaria da brividi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La prima vera gara decisiva della stagione, l’l’ha steccata. L’obiettivo del passaggiodiè centrato, lo era già, ma stasera c’è ben poco da festeggiare. Il pareggio casalingo contro la, uno 0-0 scialbo senza quasi mai tirare in porta, suona come una sconfitta: condanna ial secondo posto nel girone e quindi a un sorteggio da, lunedì prossimo a Nyon. Con il rischio concreto di non ripetere il percorso da sogno dello scorso anno. Per 90 minuti – anzi, facciamo pure 180, mettendoci dentro quelli dell’andata – Simone Inzaghi non è riuscito a venire a capo del rebus. Del suo pressing feroce, asfissiante, in grado di togliere tutti gli spazi che i ...