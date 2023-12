Champions League | il Napoli si qualifica agli ottavi | 2-0 al Braga nell’ultima del girone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Missione compiuta: ilvince due a zero contro ile passadicome seconda, alle spalle del Real Madrid. Il tecnico Walter Mazzarri scaccia i fantasmi centrando il primo degli obiettivi che il patron Aurelio De Laurentiis gli aveva fissato, sia per prestigio che per ragioni economiche. L’obiettivo più facile, per la verità, già a un tiro di schioppo e complicato solo dalla sciagurata gestione della gara contro l’Union Berlino.delil tecnico schiera i titolarissimi, confermando Natan a sinistra e Osimhen al centro dell’attacco, nonostante la trasferta dell’attaccante nigeriao in Marocco per ricevere il pallone d’oro africano, con rientro nottetempo. Il match sarebbe una pratica da liquidare in fretta, ma il ...