Champions League | il Milan si qualifica se | tutte le combinazioni contro il Newcastle

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sesta e ultima gara dei gironi di, ilnon può più sbagliare. I rossoneri chiamati a fare l’impresa in trasferta sul campo delper restare in Europa. Se al termine dei 90 minuti regolamentari Leao e compagni saranno ino in Europadipenderà dal risultato dell’altra gara del girone fra Borussia Dortmund e PSG. Vediamolepossibili. Ilpuòrsi agli ottavi di? Perrsi agli ottavi diildeve, innanzitutto, vincere. Con qualsiasi altro risultato i rossoneri sarebbero ...

Gaetano: 'Adesso gioco nel Napoli, in futuro vediamo'

Commenta per primo Gianluca Gaetano , centrocampista del Napoli , ha parlato in zona mista dopo la vittoria sul Braga, valsa agli azzurri la qualificazione agli ottavi di: le sue dichiarazioni raccolte da TuttoNapoli.net . IL VALORE DELLA VITTORIA - 'E' stata una partita molto importante per noi. Sia a livello tecnico che difensivo abbiamo migliorato ...

FINALE Inter-Real Sociedad 0-0: gli spagnoli vincono il girone, nerazzurri secondi La Gazzetta dello Sport

Champions League, Inter-Real Sociedad 0-0: i nerazzurri si qualificano agli ottavi da secondi e ora rischiano… Il Fatto Quotidiano

L’Italia oggi avrebbe cinque squadre nella prossima Champions

Il ranking Uefa al momento darebbe un posto in più per l'edizione della massima competizione europea, al via nella prossima stagione con un nuovo format.

Manchester United, Ten Hag sempre più in bilico: nome nuovo per la panchina

Il Manchester United è stato eliminato dalla UEFA Champions League. La sconfitta interna contro il Bayern Monaco, inoltre, non permetterà alla squadra di Erik Ten Hag di poter giocare la fase finale ...